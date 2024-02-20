На Всемирный фестиваль молодежи приедут депутаты Госдумы
На Всемирный фестиваль молодежи приглашено около 35 депутатов Государственной Думы и несколько сенаторов. Особыми гостями станут председатель Вячеслав Володин и руководители фракций.
Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев уверен, что депутаты смогут поделиться бесценным опытом с молодежью.
"Многие из коллег будут задействованы в просветительском марафоне общества "Знание" в качестве лекторов. Мы делаем отдельную сессию со спортсменами-депутатами, в которой примут участие господин Фетисов, Ирина Роднина, Баталова. Они встретятся с молодыми людьми, чтобы рассказать свою историю успеха и преодоления, поделятся переживаниями".
Всех депутатов, которые не смогут отложить работу и попасть на фестиваль, призывают принять обязательное участие в региональной программе ВФМ. Они будут встречаться с российскими участниками, возвратившимися в свои города, и иностранцами, которые посетят их. Депутаты поздравят молодых людях людей с участием в фестивале и всячески поддержат их инициативы.