На Всемирный фестиваль молодежи приедут депутаты Госдумы

"Многие из коллег будут задействованы в просветительском марафоне общества "Знание" в качестве лекторов. Мы делаем отдельную сессию со спортсменами-депутатами, в которой примут участие господин Фетисов, Ирина Роднина , Баталова. Они встретятся с молодыми людьми, чтобы рассказать свою историю успеха и преодоления, поделятся переживаниями".

Всех депутатов, которые не смогут отложить работу и попасть на фестиваль, призывают принять обязательное участие в региональной программе ВФМ. Они будут встречаться с российскими участниками, возвратившимися в свои города, и иностранцами, которые посетят их. Депутаты поздравят молодых людях людей с участием в фестивале и всячески поддержат их инициативы.