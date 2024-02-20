Владелец спасенной в Подмосковье собаки отказался от нее

Хозяин спаниеля Аси, которую извлекли из его квартиры спасатели в подмосковных Люберцах, отказался от своего питомца, он передал его волонтерам.

Мужчина подписал документ о передаче животного добровольцу и заявил, что там Асе будет лучше, рассказала Мария RT, у которой сейчас живет собака.

Бывший владелец заявил, что купил собаку на рынке случайно, и даже не помнит, как это было.