Кравцов: 11 тыс. школ будут требовать ремонта после 2026 года

"В ходе реализации программы и проверки информации с мест, отдельно хочу на это обратить внимание, нуждаемость в ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Судя по всему, некоторые регионы просто занижали масштаб проблемы. Сегодня ситуацией мы четко владеем и знаем, что после 2026 года будут требовать обновления еще 11 тыс. школьных зданий", - сказал он в ходе совещания по реализации программы капремонта школ с президентом РФ Владимиром Путиным.