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Кравцов: около 11 тыс. школьных зданий будут требовать ремонта после 2026 года

Нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов, после 2026 года он потребуется в 11 тыс. зданий. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов: 11 тыс. школ будут требовать ремонта после 2026 года
© РИА Новости

"В ходе реализации программы и проверки информации с мест, отдельно хочу на это обратить внимание, нуждаемость в ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Судя по всему, некоторые регионы просто занижали масштаб проблемы. Сегодня ситуацией мы четко владеем и знаем, что после 2026 года будут требовать обновления еще 11 тыс. школьных зданий", - сказал он в ходе совещания по реализации программы капремонта школ с президентом РФ Владимиром Путиным.

Общество
Сергей Кравцов
Владимир Путин
Россия