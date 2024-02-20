В Думе призвали лишить Дудя* заработка на рекламе российских компаний

«Формально закон они не нарушают, Вооруженным силам Украины в явном виде не донатят, но при этом они зарабатывают огромные деньги. Эти деньги направляют на пропаганду разрушительных для нас взглядов, ну и, может быть, как-нибудь хитрыми схемами и на поддержку фашизма тоже, здесь у нас нет гарантий», - считает депутат.