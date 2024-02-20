В Думе призвали лишить Дудя* заработка на рекламе российских компаний
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что журналиста Юрия Дудя (внесен в список иноагентов в РФ) и других иноагентов необходимо лишить заработка от российской рекламы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Делягин заявил SHOT, что доходы некоторых иноагентов идут на антироссийскую пропаганду.
«Дудь* - это классика, у нас нет примеров пропаганды у государства, которые могут сравниться с Дудем* по эффективности для молодежи. <…> Десятки миллионов рублей направляются на антироссийскую пропаганду. Эта пропаганда должна быть остановлена», - призвал депутат.
По мнению Делягина, некоторые иноагенты работают на интересы враждебных России государств.
«Формально закон они не нарушают, Вооруженным силам Украины в явном виде не донатят, но при этом они зарабатывают огромные деньги. Эти деньги направляют на пропаганду разрушительных для нас взглядов, ну и, может быть, как-нибудь хитрыми схемами и на поддержку фашизма тоже, здесь у нас нет гарантий», - считает депутат.
В середине февраля 2024 года в Госдуму внесли законопроект, запрещающий гражданам РФ и компаниям размещать рекламу на сайтах, в соцсетях и на других площадках людей, признанных иноагентами. Законопроект также запрещает иноагентам рекламировать свои ресурсы в российских СМИ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке.
* Внесен в реестр иноагентов в России.