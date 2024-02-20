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Все граждане России с ОМС получили цифровые медпрофили

Медицинские цифровые профили пациентов созданы уже для всех граждан страны, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, сейчас идет заполнение их данными. Об этом рассказал глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, пишет РИА Новости.

Все граждане России с ОМС получили цифровые медпрофили
© globallookpress.com

По словам Баланина, цифровой медицинский профиль пациента включает в себя как сведения об оказанной медицинской помощи, так и данные из медкарт.

«Он наполняется в течение всей жизни пациента. На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам, и идет их сейчас наполнение, в том числе историческими данными», - пояснил Баланин на Евроазиатском IT-форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».

Глава Федерального фонда ОМС уточнил, что наполнение профилей планируется закончить в первом полугодии 2024 года.

«(Профили) с историческими данными будут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе», - заметил он.

Ранее в России была начата цифровизации воинского учета. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и местах работы.

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Минобороны РФ также предложило внести поправки в положение о призыве на военную службу в рамках в России. Согласно проекту, военкомы будет формировать электронные личные дела призывников, используя такие государственные информационные ресурсы как портал Госуслуг, системы в сферах здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия.

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