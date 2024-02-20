Все граждане России с ОМС получили цифровые медпрофили

Медицинские цифровые профили пациентов созданы уже для всех граждан страны, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, сейчас идет заполнение их данными. Об этом рассказал глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, пишет РИА Новости.

По словам Баланина, цифровой медицинский профиль пациента включает в себя как сведения об оказанной медицинской помощи, так и данные из медкарт.

«Он наполняется в течение всей жизни пациента. На сегодня созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам, и идет их сейчас наполнение, в том числе историческими данными», - пояснил Баланин на Евроазиатском IT-форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».

Глава Федерального фонда ОМС уточнил, что наполнение профилей планируется закончить в первом полугодии 2024 года.

«(Профили) с историческими данными будут доступны на федеральном уровне в государственной информационной системе», - заметил он.

Ранее в России была начата цифровизации воинского учета. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Законом электронные повестки приравниваются к традиционным, а также вводится реестр призывников, куда будут внесены личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и местах работы.