Священник РПЦ назвал глупыми десятки миллионов россиян

«Они будут попадать в эту ерунду, потому что инфоцыган у нас несколько десятков тысяч, доходящих до сотен, а глупых людей с двумя высшими образованиями — несколько миллионов, доходящих до десятков миллионов. Реально просто глупых людей, потому что у них нет понимания добра и зла», — заявил священнослужитель.