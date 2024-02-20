Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 7%, сообщила на очередном селектором совещании с регионами руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Российская газета

За истекший срок было зарегистрировано 936 тысяч случаев заболевания. При этом свыше 16% от всех заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Остальные 84% случаев выявлены в других регионах России. Москва24