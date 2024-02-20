Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 2,6% за неделю

«Количество госпитализаций за неделю составило 3 тыс. 215 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 1,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах – увеличение более чем в среднем по России. Выздоровели 27 тыс. 469 человек – или на 11,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 19,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах – более чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.