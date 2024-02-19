Российский пилот Максим Кузьминов, перешедший на сторону Киева и найденный мертвым в Испании, перед смертью пригласил к себе домой свою бывшую девушку. Об этом написали в украинских СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Украины.

«Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь [на Украине]. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе, и его нашли застреленным», — передает слова источника издание «Украинская правда».

Ранее в СМИ появилась информации об обнаружении тела Кузьминова с множеством пулевых отверстий. Позже информацию о смерти летчика-перебежчика подтвердили в украинской разведке. Также сообщалось, что недалеко от места убийства нашли сгоревшее авто, на которой могли сбежать убийцы.