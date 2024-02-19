Названы победители конкурса социальных практик «Десятилетие детства»

«Всего наградили восемь финалистов и восемь полуфиналистов. Часть проектов возьмем в работу – будем предлагать губернаторам, чтобы в Год семьи усилить помощь детям и семьям с детьми. Поздравляю победителей и всех участников!» – сказала омбудсмен.