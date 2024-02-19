Актриса Троянова оспорила статус иноагента в суде
Актриса Яна Троянова (признана иноагентом) оспорила свой статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«В суд поступил иск Трояновой Я.А., ответчиком выступает министерство юстиции России», - цитирует представителя суда агентство.
Дата рассмотрения не назначена. Троянова была признана иноагентом в ноябре прошлого года за фейки о российских властях, публичные заявления против спецоперации, а также участие на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами.