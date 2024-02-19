В России хотят праздновать День математика 1 декабря

В Министерстве просвещения предложили установить в России профессиональный праздник — День математика — и отмечать его 1 декабря. Соответствующий документ в понедельник размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

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Инициатива разработана по поручению Правительства страны от 19 декабря минувшего года, отмечается в пояснительной записке. Сейчас торжество в честь точной науки неформально празднуют 1 апреля.

Как писала «Парламентская газета», ранее депутаты Госдумы предложили установить 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий. Торжество, несмотря на отсутствие официального статуса, уже отмечают в некоторых регионах.