Три красноярских города окутало «черное небо»
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в трех городах Красноярского края. Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.
«Режим неблагоприятных метеоусловий ожидается с вечера 19 февраля и до 19:00 21 февраля в Ачинске, Красноярске и Назарово. Объявлено НМУ 1 степени опасности», – отметила заместитель министра.
В ведомстве также напомнили, что время действия режима «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а людям меньше времени бывать на улице и ограничить использование личных автомобилей.
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