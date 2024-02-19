Минтруд: 100 семейных МФЦ будут открыты в России к концу 2024 года

"У нас появилась единая модель, мы в течение года попробовали ее, попилотировали, доточили и оформили. К концу 2024 года 100 семейных МФЦ уже будут действовать по единому подходу в регионах нашей страны", - сообщила Баталина на на форуме "Сильные идеи для нового времени" (цитата по ТАСС).