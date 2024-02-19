Минтруд: 100 семейных МФЦ будут открыты в России к концу 2024 года
До конца 2024 года в России откроется 100 семейных многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"У нас появилась единая модель, мы в течение года попробовали ее, попилотировали, доточили и оформили. К концу 2024 года 100 семейных МФЦ уже будут действовать по единому подходу в регионах нашей страны", - сообщила Баталина на на форуме "Сильные идеи для нового времени" (цитата по ТАСС).
Ранее сообщалось, что на Камчатке планируется открыть второй семейный МФЦ, ранее первый семейный МФЦ открылся в Хабаровске.
В семейный МФЦ могут обращаться молодые семьи и семьи с детьми-инвалидами, родные и близкие участников СВО, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и пострадавшие от насилия в семье. Там они смогут получить комплексную помощь в режиме "одного окна".