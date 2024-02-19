Блогершу Сулейманову заподозрили в неуплате налогов

Дагестанскую блогершу Зубейду Сулейманову заподозрили в том, что она не платила налоги. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

© Соцсети

Сулейманова развивала личный бренд. Она шила религиозную одежду для женщин, но в то же время торговала вещами из-за рубежа. В соцсетях она набрала 1,2 млн подписчиков.

Однако канал написал, что Зубейду заподозрили в неуплате налогов с доходов, полученных на рекламе. Так, отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) выяснил, что с 2021 года по конец 2023-го Сулейманова заработала на интеграциях 51 млн рублей, но налоговая об этом ничего не узнала. Сейчас блогершу проверяют.