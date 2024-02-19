Депутат потребовал отменить концерт Арбениной

Депутат парламента Сахалинской области Александр Шарифулин потребовал отменить концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Арбенина известна своими неоднозначными высказываниями относительно спецоперации на Украине. Кроме того, в 2014 году исполнительница заявляла, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве просила прощения за российских коллег, которые не поддержали украинские власти в этом вопросе.

Шарифулин подчеркнул, что жители Сахалина и Курил поддерживают все решения президента России Владимира Путина и бойцов, которые находятся в зоне спецоперации.

«Совершенно уверен, что в таких реалиях концерт Арбениной и подобных ей деятелей шоу-бизнеса неуместен и даже вреден, и ее выступление в Южно-Сахалинске следует отменить», — заключил депутат.