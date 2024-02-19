Названы наиболее перспективные регионы для поиска работы

Рейтинг регионов, перспективных для поиска работы в России и учитывающий конкуренцию за вакансии, зарплаты и готовность к переезду, возглавил Татарстан. Москва оказалась на 65 месте. Об этом со ссылкой на данные аналитиков HeadHunter пишет РБК.

Татарстан набрал 77,42 балла из 100 возможных. В тройку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область. При этом Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65-м месте рейтинга, а Санкт-Петербург — на 12-м.

Самыми непривлекательными регионами России для поиска работы оказались Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ, Чечня и Ингушетия. В СКФО традиционно самая высокая безработица. Например, в Ингушетии в конце 2023 года она была зафиксирована на уровне 27,1%, при средней по России —в 3,2%.

В своих расчетах эксперты HeadHunter учитывали соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, соотношение средней предлагаемой зарплаты и официального прожиточного минимума, уровень безработицы в регионе и долю резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать».

Однако в рейтинг не были включены Севастополь (но есть Крым), а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, так как там «наблюдается недостаточно данных для объективной статистики».

В свою очередь опрошенные изданием эксперты констатировали, что оценивать рынок труда регионов по данным о вакансиях лишь на одном рекрутинговом портале можно лишь очень условно. Медиана предлагаемых зарплат не дает представления о реальном уровне оплаты, а статистика не всегда отражает фактическую стоимость жизни.

При этом аналитики обратили внимание на то, что кадровый голод является общей проблемой для всей страны и сейчас «борьба за кадры вышла на новый уровень — на уровень субъектов Федерации». Также, по словам экспертов, пока не видно предпосылок для того, чтобы «крупные мегаполисы перестали привлекать работников со всей страны».

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила ранее, что ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных. По данным Росстата, уровень безработицы в январе 2023 года составлял 3,6 процента, в мае — 3,2 процента, в июле — три процента.