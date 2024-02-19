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Варшавер прокомментировал слухи об экстренной госпитализации

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер прокомментировал слухи об экстренной госпитализации. Как сообщает ТАСС, он прошел обследование в клинике и сейчас уже находится дома.

Варшавер рассказал о своем состоянии
©  портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 76-летнего Варшавера экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией. В последние дни он якобы жаловался на слабость, кашель и одышку. В публикации утверждалось, что директор театра находится в состоянии средней тяжести.

Варшавер заявил, что проходил обследование в клинике — у него выявили бронхит. Он готов уже сегодня выйти на работу, однако врач попросил его остаться дома еще на пару дней.

«Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние», — сказал директор.

Он добавил, что продолжает работать из дома, подписывать документы и «решать любые проблемы».

Отметим, что ранее Варшавер опровергал информацию о воспалении легких. Директор объяснял, что немного приболел, однако сейчас уже чувствует себя хорошо.

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