Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей

Картина российского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанная в 1878 году, ушла с молотка почти за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аукционного холдинга».

Морской пейзаж, ставший главным топ-лотом аукциона, был продан на торгах за 92 миллиона рублей. Мероприятие состоялось 18 февраля в Московском аукционном доме.

С молотка также ушли картина Ивана Репина «Патриарх Филарет» за 29,5 миллиона, произведение Николая Рериха «Гималаи» за 12 миллионов, картина Василия Верещагина «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» за 9,5 миллиона, а также копия статуи Эрнста Неизвестного «Кентавр указующий» за 6,5 миллиона.

Общая сумма от продаж предметов искусства составила 235,5 миллиона рублей.