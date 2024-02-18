Названы даты последних звонков и школьных выпускных

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные — 23-24 июня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр отметил, что 2023/2024 учебный год подходит к завершению. На фоне этого были определены даты проведения мероприятий в школах.

«Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные», — уточнил Кравцов.

Ранее глава ведомства в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что максимальную интеграцию новых регионов в российскую систему образования планируется осуществить в течение двух лет.