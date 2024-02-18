Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Киселева. l

«Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1"», — сказано в запросе, отправленном в Белый дом.

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в России и по всему миру.

Гендиректор «Россия сегодня» считает, что необходимо продолжить диалог между РФ и США после исторического интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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По словам Киселева, «нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга», а президент России подал «достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя».