Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Джо Байденом
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Киселева. l
«Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1"», — сказано в запросе, отправленном в Белый дом.
Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в России и по всему миру.
Гендиректор «Россия сегодня» считает, что необходимо продолжить диалог между РФ и США после исторического интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Киселева, «нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга», а президент России подал «достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя».
Киселев считает, что президенту США Байдену «нужно ответить» и лучшим вариантом для Белого дома стало бы «зеркальное интервью российскому журналисту».