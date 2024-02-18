Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе 19-25 февраля

Неделя с 19 по 25 февраля будет в России сокращенной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом свидетельствует официальный производственный календарь РФ 2024 года.

© Вечерняя Москва

Сам праздник отмечается в пятницу, 23 февраля. В связи с этим рабочий предпраздничный день в четверг, 22 февраля, будет сокращенным, следует из календаря, опубликованного на официальном сайте Министерства труда России.

Праздник Дня защитника Отечества принесет сразу три выходных: отдыхать россияне будут в пятницу, субботу и воскресенье, 23–25 февраля.

Также три выходных дня подряд будут в марте, когда отмечается Международный женский день. Помимо этого, день перед праздником (четверг, 7 марта) станет сокращенным рабочим днем. Россияне в первый весенний месяц отметят только один государственный праздник, но наряду с ним есть и другие интересные даты в календаре.