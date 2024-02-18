Кикиной могут не дать звание героя России

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, побывавшие на Международной космической станции на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание героя России, сообщает РИА Новости со ссылкой на историка космонавтики Александра Железнякова.

По его словам, это связано с тем, что полеты на американских кораблях в РФ котируются несколько иначе, чем полеты на российских «Союзах».

«Поэтому награды будут, но не столь весомые», — заявил эксперт.

Он указал, что с 1998-го по 2002 год российские космонавты включались в экипажи американских шаттлов по программе МКС. Борис Моруков, который отправился на МКС в сентябре 2000 года на шаттле «Атлантис», остался единственным отечественным космонавтом, не получившим звание героя РФ. Он пробыл на станции 11 дней и больше в космосе не был.

Железняков также привел в пример биографию Федора Юрчихина, который с 7 по 18 октября 2002 года совершил полет на «Атлантисе», однако звание героя РФ получил только в 2008 году после второго полета на российском корабле «Союз ТМА-10».

По данным сайта «Роскосмоса», космонавт Валерий Токарев получил звание героя РФ в 2000 году после полета на орбиту на американском шаттле «Дискавери», его экспедиция длилась 9 суток 19 часов. Также космонавт Сергей Трещев стал героем России после полета на шаттле «Индевор», на борту МКС он пробыл 184 суток 22 часа и совершил один выход в открытый космос.