В Белгороде простились с погибшей из-за атаки ВСУ годовалой девочкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белгородского университета, которая приехала на прощание с ребенком.

«Простились с девочкой, дочерью нашего студента медколледжа БелГУ. Ей только недавно год исполнился. На отпевании было очень много людей», — рассказала пресс-секретарь университета.

Она добавила, что родители ребенка «убиты горем». Похороны также посетили родные, коллеги семьи девочки, а также студенты медколледжа.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести, ее годовалая внучка Валерия не выжила.