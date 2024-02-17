ФОМ и ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

Оно опубликовано на официальном сайте центра. По результатам опроса, информированность граждан о выборах президента достигла 86%, декларируемая явка на 17 февраля 2024 года увеличилась до 77%.

По информации ФОМ, за Владимира Путина будут голосовать 81% россиян. Около 79% граждан РФ знают, что выборы состоятся в марте 2024 года. По результатам опроса ФОМ, в голосовании примут участие более 80% россиян.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин первым подал в ЦИК документы, которые требуются для выдвижения на выборах. Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов сообщил, что на президентских выборах в России в 2024 году будет побит рекорд по числу голосующих онлайн, установленный в рамках единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года.