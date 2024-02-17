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Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-й годовщиной создания Российских студенческих отрядов.

Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов
© globallookpress.com

Он отметил, что бойцы движения находятся на передовой важнейших событий страны.

«За прошедшие годы бойцы студотрядов своим созидательным, подвижническим трудом внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, в решение ключевых общенациональных задач», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что президентская и правительственная стипендии, которые выдаются студентам в России, в ближайшее время будут значительно повышены.

Общество
Владимир Путин
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