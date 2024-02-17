В Иркутской области воспитательница детсада истязала детей

В Иркутской области в отношении воспитателя детсада возбудили уголовное дело после жалобы родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел в Слюдянском районе региона. По версии следователей, в период с ноября 2023 по январь 2024 года сотрудница жестоко обращалась с детьми. Она постоянно избивала воспитанников.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании двух и более несовершеннолетних.