Россиянам рассказали о правилах выбора питьевой воды в магазине

Прежде чем приобрести в магазине воду, необходимо обратить внимание на условия ее хранения. Предпочтительнее также будет купить жидкость в стеклянной бутылке, а не в пластике. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

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— В первую очередь при выборе обычной питьевой воды стоит обратить внимание на условия хранения. Лучше воздержаться от покупки воды в пластиковой бутылке, которая стоит на солнце или при температуре выше 30 градусов, — подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание следует уделять и стоимости напитка: велики риски, что дешевая вода может быть налита из-под крана. Стоит также проверить наличие маркировки и даты производства напитка, а также номера его партии, передает РИА Новости.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, чем полезна минеральная вода, а кому стоит отказаться от ее употребления.