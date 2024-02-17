Мурашко оценил динамику заболеваемости гриппом и COVID в России

Значимый рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в России в настоящее время не наблюдается, заявил в беседе с ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он подчеркнул необходимость обращения к врачу при появлении симптомов болезни.

Нет, такого значимого роста в настоящий момент нет, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Мурашко добавил, что заболеваемость в целом сохраняется. Гражданам необходимо соблюдать меры профилактики, мыть руки и носить маски в местах скопления людей, а при появлении симптомов недуга обращаться к специалистам. По словам Мурашко, это — необходимые мероприятия.

Ранее он отметил, что главным достижением отечественного здравоохранения за последние годы стало увеличение средней продолжительности жизни, которая достигла в стране исторического максимума в 73,5 года. Министр также говорил, что показатели смертности в России сейчас ниже допандемийного периода.