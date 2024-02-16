$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова удостоена ордена Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Дочь Кадырова наградили орденом ДНР
© РИА Новости

Он отметил, что Айшат Кадырова лично посещала ДНР с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чечни на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям этой республики.

Даудов также заявил, что первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чечни, министру республики Хадижат Кадырову, которая является второй дочерью Рамзана Кадарова, вручили медаль "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики".

Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

В феврале президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.

До этого Айшат Кадыровой вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Общество
Ахмед Дудаев
Айшат Кадырова
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
Чеченская Республика
2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости