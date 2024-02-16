Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

Вице-премьер Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова удостоена ордена Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что Айшат Кадырова лично посещала ДНР с гуманитарной миссией, навещала бойцов из Чечни на передовой, а также отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям этой республики.

Даудов также заявил, что первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чечни, министру республики Хадижат Кадырову, которая является второй дочерью Рамзана Кадарова, вручили медаль "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики".

В феврале президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.