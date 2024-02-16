Алексей Навальный*: биография

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля 2024 года сообщило о смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в колонии. «Рамблер» собрал ключевые факты из его биографии.

Семья и образование

Навальный* родился 4 июня 1976 года в подмосковной деревне Бутынь.

Он окончил юридический факультет РУДН, факультет финансов и кредита Финансовой академии при Правительстве РФ, также проходил обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows (обучение иностранных политиков и руководителей).

Навальный* женился в 2000 году, на экономисте Юлии Абросимовой. В их браке родились двое детей - дочь Дарья и сын Захар. Также у Навального* есть брат Олег. Родители Навального* открыли фабрику по лозоплетению.

Карьера

В начале карьеры Навальный* занимался бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами и логистикой. Также он вел юридическую практику (в 2013 году после приговора по делу «Кировлеса» его лишили статуса адвоката).

Политикой Навальный* начал заниматься в 2000-х, он вступил в партию «Яблоко» (позже был из нее исключен), затем начал вести блоги в соцсетях, называя своей целью борьбу с коррупцией. Алексей участвовал в протестах, проходивших в России в разные годы, создал ФБК – «Фонд борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом, запрещена в России и признана экстремистской).

В 2013 году Навальный* баллотировался на пост мэра Москвы, затем планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента в 2018-м, но Центризбирком России отказал в регистрации из-за его непогашенной судимости по тяжкой статье.

Дело «Ив Роше»

Навального* и его брата обвинили в хищении средств у компании «Ив Роше» в 2012 году. Обвинение заявило, что они обманом навязали «Ив Роше» свои посреднические услуги в сфере логистики. Сначала Навальный* получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, его брат - 3,5 года реального лишения свободы.

Дело «Кировлеса»

В 2013 году Навальный* был приговорен по делу «Кировлеса» к пяти годам условно. Его признали виновным в хищении имущества предприятия. В 2017-м, после пересмотра дела, Навального* повторно признали виновным в принуждении руководства «Кировлеса» продать товар по заниженной цене. Суд пришел к выводу, что товар потом был перепродан с прибылью. Ущерб предприятию оценили в 16 миллионов рублей - это особо крупный размер.

Дело об экстремизме и другие дела

В феврале 2021 года суд заменил Навальному*, вернувшемуся в Россию после лечения в Германии, условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Алексей получил два с половиной года лишения свободы, его отправили во владимирскую колонию.

После этого против Навального* возбудили еще несколько уголовных дел.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы признал Навального* виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Ему назначили девять лет колонии строгого режима. В приговоре было указано, что создание сайтов и блогов Навального* было частью плана по хищению денежных средств, которые в итоге потратили нецелевым образом. В деле шла речь о сотнях миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований на политическую деятельность.

Эпизоды о неуважении к суду связаны с процессом, в ходе которого в 2021-м Навального* признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навального* тогда оштрафовали на 850 тысяч рублей.

В августе 2023-го Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. В деле шла речь об организации экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий, о призывах к экстремизму и о других обвинениях.

Навальный* подавал иски к колонии, в том числе из-за водворений в штрафной изолятор (ШИЗО), суд их отклонял.

В конце 2023 года появилась информация о переводе Навального* в колонию номер три в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Незадолго до этого сообщалось о возбужденном против него нового уголовного дела - по статье о вандализме, совершенном группой лиц по мотивам ненависти или вражды.

16 февраля Алексей Навальный* скончался.