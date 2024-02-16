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Тинькова* включили в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иноагентов бывшего владельца «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов
© РИА Новости

Дата внесения его в реестр 16 февраля.

«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине», — указано в качестве причин внесения Тинькова в перечень.

Также указывается, что бизнесмен проживает за пределами РФ.

Составлен список российских звезд, которые могут стать иноагентами

Помимо Тинькова в список иноагентов от 16 февраля также попали актер Никита Кукушкин*, литературный критик Анна Наринская*, философ Юлия Синеокая* и директор организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев*.

*признаны в РФ иноагентами

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