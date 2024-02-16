Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов

Тинькова* включили в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в список иноагентов бывшего владельца «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дата внесения его в реестр 16 февраля.
«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине», — указано в качестве причин внесения Тинькова в перечень.
Также указывается, что бизнесмен проживает за пределами РФ.
Помимо Тинькова в список иноагентов от 16 февраля также попали актер Никита Кукушкин*, литературный критик Анна Наринская*, философ Юлия Синеокая* и директор организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев*.
*признаны в РФ иноагентами