Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов

«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине», — указано в качестве причин внесения Тинькова в перечень.