Умер известный фотограф Дмитрий Марков

Умер фотограф Дмитрий Марков
На 42-м году жизни скончался известный российский фотограф Дмитрий Марков. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.
Причина смерти фотографа пока неизвестна.
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Друзья Маркова рассказали, что в последнее время он испытывал давление со стороны читателей в социальных сетях из-за его позиции по отношению к своим друзьям, которых призвали в зону СВО на Украине.
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Марков считается одним из самых известных российских фотографов. В частности, в 2016 году он стал первым участником из РФ и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 — Apple’s Taken on the iPhone.
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