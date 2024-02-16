Умер известный фотограф Дмитрий Марков

На 42-м году жизни скончался известный российский фотограф Дмитрий Марков. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.

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Причина смерти фотографа пока неизвестна.

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Друзья Маркова рассказали, что в последнее время он испытывал давление со стороны читателей в социальных сетях из-за его позиции по отношению к своим друзьям, которых призвали в зону СВО на Украине.

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