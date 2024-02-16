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Умер фотограф Дмитрий Марков

На 42-м году жизни скончался известный российский фотограф Дмитрий Марков. Об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.

Умер известный фотограф Дмитрий Марков
© t.me/ostorozhno_novosti/23516

Причина смерти фотографа пока неизвестна.

Соцсети

Друзья Маркова рассказали, что в последнее время он испытывал давление со стороны читателей в социальных сетях из-за его позиции по отношению к своим друзьям, которых призвали в зону СВО на Украине.

Соцсети

Марков считается одним из самых известных российских фотографов. В частности, в 2016 году он стал первым участником из РФ и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 — Apple’s Taken on the iPhone.

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