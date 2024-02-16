В Сочи открылся зимний фестиваль искусств

Гала-концерт открыл в Сочи XVII Зимний международный фестиваль искусств, передает корреспондент ТАСС. Концерт проходит в Зимнем театре Сочи.

Приветствие участникам и гостям фестиваля направил президент Владимир Путин, отметивший, что традиционный творческий праздник в Сочи по праву пользуется популярностью у жителей и гостей города.

"С удовлетворением отмечу, что такой впечатляющий успех фестиваля во многом заслуга организатора и бессменного руководителя проекта маэстро Юрия Абрамовича Башмета. Убежден, что нынешний фестиваль пройдет на высоком уровне, обогатит духовную и культурную жизнь Сочи и с ним России", - говорится в приветствии, которое зачитал ведущий.

Открыло концерт выступление коллектива "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, которые исполнили увертюру Джоаккино Россини "Шелковая лестница". Дирижер также встал за пульт Всероссийского симфонического юношеского оркестра.

Кроме того, для гостей фестиваля выступили немецкая оперная певица Симона Кермес, пианист Денис Мацуев, а также Мария Зайцева (виолончель), Любовь Лазарева (альт), и исполнители из Китая Ду Ксюянь (гуджень) и Ло Чаовэнь (скрипка).

В программе концерта ретроспектива лучших образцов академической музыки от эпохи Барокко до наших дней. В том числе и мировая премьера современного композитора Валерия Воронова (Германия) - пьеса для китайского инструмента и симфонического оркестра "Луна в зените".

О фестивале

XVII Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР, Героя труда России Юрия Башмета проходит в Сочи с 14 по 25 февраля. Фестиваль является уникальным событием в сфере классической музыки и академического искусства. По традиции фестиваль собирает в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, выставки и многое другое.