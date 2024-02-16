Известный российский блогер высказался об эмиграции

Известный в России спортивный блогер Виктор Кравченко заявил, что думал об отъезде из страны в 2022 году. Об эмиграции он высказался в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

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Кравченко раскрыл, что в 2022 году ему предлагали работу в двух футбольных клубах за границей — в Андорре и на Кипре. Но, как отметил блогер, он отказался уезжать из страны.

«Мне кажется, что будет правильнее, если я буду находиться в России. (...) Я отдаю себе отчет, что у огромного количества людей, намного более талантливых и профессиональных, чем я, нет возможности снимать [видео] в России. И я не могу пренебрегать этой возможностью», — заключил Кравченко.

Ранее популярный блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), побывавший в США, заявил, что не собирается уезжать из России. Он признался, что во время жизни в Америке соскучился по родной стране.