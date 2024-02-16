"Невский проспект" Гоголя продали за 850 тыс. рублей

Роскошный экземпляр знаменитого малотиражного издания Николая Гоголя "Невский проспект" 1905 года был оценен всего в 170 тыс. рублей. Но в ходе торгов цена выросла до 850 тыс. Книга оформлена иллюстрациями Дмитрия Кардовского. Кроме того, в нее была вложена рукописная дарственная от 1944 года, адресованная Гидалию Рахлину (1905-1967 гг.) - директору магазина Союза писателей на Невском проспекте, который затем, после 6-ти лет лагерей и последующей реабилитации, также служил директором магазина поэзии рядом с Мариинским театром. Издание было выпущено тиражом всего 150 экземпляров. После того, как оно было выпущено в продажу, буквально через полтора года оно стало библиографическим раритетом.