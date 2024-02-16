"Невский проспект" Гоголя продали за 850 тыс. рублей
Аукционный дом "Литфонд" провел торги коллекционных изданий из частных петербургских собраний. На нем многие книжные раритеты уходили по стоимости, в разы превышающей изначально заявленные эстимейты.
Роскошный экземпляр знаменитого малотиражного издания Николая Гоголя "Невский проспект" 1905 года был оценен всего в 170 тыс. рублей. Но в ходе торгов цена выросла до 850 тыс. Книга оформлена иллюстрациями Дмитрия Кардовского. Кроме того, в нее была вложена рукописная дарственная от 1944 года, адресованная Гидалию Рахлину (1905-1967 гг.) - директору магазина Союза писателей на Невском проспекте, который затем, после 6-ти лет лагерей и последующей реабилитации, также служил директором магазина поэзии рядом с Мариинским театром. Издание было выпущено тиражом всего 150 экземпляров. После того, как оно было выпущено в продажу, буквально через полтора года оно стало библиографическим раритетом.
Кроме того, на аукционе за полмиллиона рублей продали одно из самых интересных в оформительском отношении прижизненных изданий Владимира Маяковского - стихотворение "Что ни страница - то слон, то львица" (1928 г.) с иллюстрациями участника тифлисской футуристической группы "41°" Кирилла Зданевича.
За 360 тыс. рублей ушло первое полное собрание сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В четырехтомный сборник 1938-1939 гг. вошли самые известные романы "Двенадцать стульев", "Золотой теленок", а иллюстрации к ним были выполнены другом знаменитого творческого дуэта - художником Константином Ротовым. Еще два тома собрания составили "Рассказы и фельетоны" и "Одноэтажная Америка". Это красочное издание увидело свет при жизни Петрова, но спустя год после смерти Ильфа.