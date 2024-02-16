"Современник" вернул на сцену спектакль Галины Волчек "Двое на качелях"

В афише "Современника" вновь появились "Двое на качелях" - знаковый для театра спектакль восстановили в год 90-летия Галины Волчек. Когда-то именно эта постановка стала для нее дебютом в режиссуре, а для самой сцены на Чистых прудах - безусловным символом и знаком качества на долгие годы. Создатели обновленной версии к процессу подошли с интересом исследователей - они не просто восстановили действо, а попытались соединить в нем все лучшее из предыдущих редакций.

Пьесу Уильяма Гибсона Галина Волчек поставила впервые в 1962 году, но эта история ее не отпускала - позже режиссер и худрук "Современника" неоднократно к ней возвращалась. Еще одну версию спектакля она выпустила в 2015 году, и волею судьбы "Двое на качелях" стали не только первой, но и последней ее режиссерской работой, словно закольцевав творческую судьбу.

Суммарно постановка шла на этой сцене три десятка лет, была любима зрителем, а первыми исполнителями ролей Джерри и Гитель были легендарные Михаил Козаков и Татьяна Лаврова. После - артисты неоднократно менялись, но это неизменно был вдохновляющий актерский дуэт.

В нынешней версии на сцене - Татьяна Бабенкова и Юрий Чурсин, который и стал автором новой редакции. Оба артиста фактически дебютируют в "Современнике" - для Юрия Чурсина это первая работа здесь, а Татьяна Бабенкова сотрудничает с московским театром с прошлого года. И надо сказать, задача перед ним стояла столь же непростая, как и сама пьеса. Не зря Галина Волчек называла "Двое на качелях" своим поклоном русскому психологическому театру: сюжет, который можно описать в двух словах, - в большом городе встречаются два одиноких сердца - держится исключительно на актерах, которые должны суметь убедительно объяснить зрителю все эфемерные хитросплетения чувств геров, их реакции, метания. Ведь Джерри вроде и привязан к Гитель, но по-настоящему любит свою жену, которая от него ушла, а Гитель влюблена в Джерри, но понимает, что совместного будущего, о котором она мечтает, у них нет... Этими отношениями каждый, по сути, эгоистично заглушает свою собственную боль.

- Главной темой нашего спектакля и всего, что мы делаем, стала мысль - человек несет ответственность за свою жизнь не за счет другого. Герои взрослеют у нас на глазах: они понимают, что любовь - это не обладание, - говорит Юрий Чурсин.

Так новая история возвращает нас к тому, о чем ставила свой спектакль Волчек: иногда нужно быть способным подарить свободу, отпустить любя. Рассуждают создатели и об одиночестве - как с ним примириться?

Исполнители главных ролей не просто скопировали рисунок легендарной постановки, они изучали архивы, видеозаписи спектаклей разных лет, мемуары постановщиков, отзывы зрителей. Над новым прочтением работали и те, кто сочинял "Двое на качелях" с Галиной Волчек в 2015 году - художник-постановщик Павел Каплевич, чьи неоновые декорации сохранены, и художник по свету Дамир Исмагилов. А в зрительном зале те, кому посчастливилось видеть предыдущие спектакли, найдут любопытные штрихи-отсылки к ним - где-то это костюмы, где-то музыка. Но главное - все же сама история, которая и сегодня способна тронуть.

Галина Волчек как-то вспоминала: чтобы понять, расшифрует ли зритель все иероглифы, недосказанности, тонкости взаимоотношений Джерри и Гитель, она поймала на улице и привела на репетицию случайного мужичка с авоськой. Ему сыграли первый акт и, распросив о впечатлениях, поблагодарив, отпустили.

"И когда он пошел со своими апельсинами в авоське к выходу, то вдруг остановился у двери и сказал: "Ну вы мне скажите, что с ними дальше-то будет? Я ведь теперь стану думать…", - так заканчивала свой рассказ режиссер.