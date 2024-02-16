В РФ захотели ввести запрет на вход в аэропорты провожающих и встречающих

Обсуждается запрет на вход в аэропорты провожающих и встречающих
У встречающих и провожающих граждан не будет возможности попасть в аэропорты России. Соответствующий законопроект разработан Минтрансом РФ. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о новых правилах безопасности в аэропортах. Если постановление примут, оно вступит в силу с сентября текущего года.
Законопроект предполагает введение для физических лиц ограничения доступа к объектам транспортной инфраструктуры без надлежащих проездных документов, в том числе постоянных или разовых пропусков.
Также в постановлении предлагается привлечь подразделения вневедомственной охраны Росгвардии для усиления безопасности в воздушных гаванях. У сотрудников подразделений транспортной безопасности и сотрудников Росгвардии должен быть доступ к объектам транспортной инфраструктуры с оружием, говорится в документе.
Накануне представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Московского региона работают в штатном режиме на фоне метели в столице.