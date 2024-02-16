В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за ледяного дождя

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за гололеда, ветра, снега и ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра, с 21:00 16 февраля до 09:00 17 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Ночью местами ожидается отложение мокрого снега. В этот же период времени ожидается снег, местами сильный, а также ледяной дождь. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 21:00 16 февраля до 09:00 18 февраля местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Правительство попросило автомобилистов и пешеходов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Кроме того, в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) также отметили, что на резкое ухудшение погодных условий повлияет циклон Rixa, который пройдет через северо-западный регион. Он не несет угрозы наводнения, но вечером 17 февраля, ожидается изменение ветра к западным направлениям, что приведет к подъему уровня воды до 1 метра.

Накануне в ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор ЗСД) отметили, что ледяной дождь заметили уже 15 февраля, в связи с этим на линию были выведены дополнительные бригады дорожников. Дежурным инженером было принято решение о проведении непрерывной обработки трассы с увеличенным нормативом расхода противогололедных материалов. Диспетчеры автоматизированной системы управления дорожным движением приняли решение о введение дополнительных ограничений максимальной скорости и вывели значение "60" на знаки переменной информации.