Петербуржцев предупредили о резкой смене погоды

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о резкой смене погоды 17 февраля
Жителей Петербурга предупредили о резкой смене погодных условий 17 февраля. На город наступает очень активный циклон, который принесет ухудшение погоды сразу по всем параметрам.
По словам синоптика Александра Колесова, произойдет значительный перепад температуры воздуха, будут наблюдаться сильные осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра.
Также эксперт отметил, что в конце выходного дня северо-западный ветер поднимет уровень в Неве до метра, сообщает Neva.Today.
Специалист напомнил, что 17 февраля 2020 года в Петербурге выпало 15 миллиметров осадков, что является рекордом для этого числа за весь ряд наблюдений. В этом году можно рассчитывать, что рекорд будет обновлен.
Ранее стало известно, что 13 февраля стал самым солнечным днем в Петербурге в этом месяце. Полностью ясная погода способствовала длительному сиянию. Оно составило 5,4 часа, передает газета «Петербургский дневник».
В предстоящие выходные в Москве ожидается оттепель, которая уже в начале следующей недели сменится морозами до 18 градусов.