Петербуржцев предупредили о резкой смене погоды

Жителей Петербурга предупредили о резкой смене погодных условий 17 февраля. На город наступает очень активный циклон, который принесет ухудшение погоды сразу по всем параметрам.

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По словам синоптика Александра Колесова, произойдет значительный перепад температуры воздуха, будут наблюдаться сильные осадки в виде снега и дождя, а также усиление ветра.

Также эксперт отметил, что в конце выходного дня северо-западный ветер поднимет уровень в Неве до метра, сообщает Neva.Today.

Специалист напомнил, что 17 февраля 2020 года в Петербурге выпало 15 миллиметров осадков, что является рекордом для этого числа за весь ряд наблюдений. В этом году можно рассчитывать, что рекорд будет обновлен.

Ранее стало известно, что 13 февраля стал самым солнечным днем в Петербурге в этом месяце. Полностью ясная погода способствовала длительному сиянию. Оно составило 5,4 часа, передает газета «Петербургский дневник».