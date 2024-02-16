В Ленинке раскупили годовой запас черновиков романа "Мастер и Маргарита"

В Российской государственной библиотеке (Ленинке) раскупили годовой запас собрания черновиков романа "Мастер и Маргарита", пятый тираж издания, сообщает официальный Телеграм-канал учреждения.

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В аннотации к книге сказано, что "текст черновиков передается методом динамической транскрипции и сопровождается подробным текстологическим комментарием". В первом томе рукописные редакции романа (1928-1938). Во втором - шестая редакция романа (1938-1940) и основной текст.

Ранее СМИ сообщали о том, что продажи булгаковского романа в магазинах, онлайн-магазинах и маркетплейсах выросли в четыре-семь раз.

В соцсетях библиотеки пишут: "Любопытно, что многие сцены фильма сняты в Ленинке. Получилось в каком-то смысле "возвращение", ведь Булгаков бывал в нашей библиотеке, Дом Пашкова описал в финале романа (а в черновиках и вовсе "устроил" пожар в библиотеке), кроме того, у нас хранится фонд рукописей Михаила Афанасьевича".