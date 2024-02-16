В Ростове установят памятник старейшему в мире карликовому бегемоту Рифу

В Ростовском зоопарке установят памятник старейшему в мире карликовому бегемоту по кличке Риф. Млекопитающее семейства Hexaprotodon liberiensis пережило диких сородичей на 20 лет, и скончалось в возрасте - 51 год, 6 месяцев и 3 дня.

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Как сообщает пресс-служба Ростовского зоопарка, памятник создан по инициативе основателя парка культуры и отдыха "Лога" Сергея Кушнаренко.

Арт-объект рекордсмену по продолжительности жизни среди миниатюрных гиппопотамов изготовлен в натуральную величину: высота составляет около 85 сантиметров, длина - 150 сантиметров.

Напомним, что карликовый бегемот Риф появился на свет 7 апреля 1972 года в зоопарке США. Через год животное перевезли в зоопарк Калининграда и оно стало основателем династии карликовых бегемотов в Советском Союзе.