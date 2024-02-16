В Ростове установят памятник старейшему в мире карликовому бегемоту Рифу
В Ростовском зоопарке установят памятник старейшему в мире карликовому бегемоту по кличке Риф. Млекопитающее семейства Hexaprotodon liberiensis пережило диких сородичей на 20 лет, и скончалось в возрасте - 51 год, 6 месяцев и 3 дня.
Как сообщает пресс-служба Ростовского зоопарка, памятник создан по инициативе основателя парка культуры и отдыха "Лога" Сергея Кушнаренко.
Арт-объект рекордсмену по продолжительности жизни среди миниатюрных гиппопотамов изготовлен в натуральную величину: высота составляет около 85 сантиметров, длина - 150 сантиметров.
Напомним, что карликовый бегемот Риф появился на свет 7 апреля 1972 года в зоопарке США. Через год животное перевезли в зоопарк Калининграда и оно стало основателем династии карликовых бегемотов в Советском Союзе.
В ноябре 1990 года Риф переехал в зоопарк Ростова-на-Дону, где прожил до 10 октября 2023 года. Сейчас в Ростовском зоопарке обитает карликовый бегемот по кличке Найма. Зимой она находится в теплом вольере с личным бассейном в павильоне "Животные Африки".