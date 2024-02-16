ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 4 по 11 февраля, вырос на 0,3 на п.п. и составляет 79,4%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (плюс 0,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п.п. и составляет 76,9%", - отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 54,2% опрошенных (минус 1,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,8% респондентов (минус 1,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных (минус 1,2 п.п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,2% (минус 2,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 25,9% (минус 1,9 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,3% (минус 2,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 6,5% (минус 0,5 п.п.).
Уровень поддержки "Единой России" составил 42,7% (без изменений), КПРФ - 8,8% (плюс 0,3 п.п.), ЛДПР - 8,3% (плюс 0,1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,6% (минус 0,1 п.п.), "Новых людей" - 5% (без изменений).