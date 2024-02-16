Умерла советская телеведущая Елена Стрымбяну

Ушла из жизни Елена Стрымбяну, в 1963-1976 годах - ведущая на телевидении Молдавской ССР. Об этом сообщает М1.

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"У нее была благородная осанка, четкая, красивая дикция и совершенный молдавский язык", - подчеркивается в некрологе.

Отмечено, что легенда национального экрана "одинаково элегантно, компетентно, тактично" вела и новостные программы, и передачи, в которых ее гостями были как деятели культуры, так и "простые люди".

Позже она щедро делилась опытом с молодыми коллегами.

Причина смерти не названа.