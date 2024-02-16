Умерла советская телеведущая Елена Стрымбяну
Ушла из жизни Елена Стрымбяну, в 1963-1976 годах - ведущая на телевидении Молдавской ССР. Об этом сообщает М1.
"У нее была благородная осанка, четкая, красивая дикция и совершенный молдавский язык", - подчеркивается в некрологе.
Отмечено, что легенда национального экрана "одинаково элегантно, компетентно, тактично" вела и новостные программы, и передачи, в которых ее гостями были как деятели культуры, так и "простые люди".
Позже она щедро делилась опытом с молодыми коллегами.
Причина смерти не названа.
Елена Стрымбяну родилась 17 ноября 1940 года в селе Плопь. Карьере на ТВ артистки положили конец трагические обстоятельства.