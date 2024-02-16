Хазанов прокомментировал слухи об эмиграции и отмену концертов

Актер Геннадий Хазанов заявил, что не понимает, какие претензии к нему возникли у общественников и почему его концерты требуют отменить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее активисты обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отменить выступления Хазанова, проверить его на дискредитацию российской армии и закрыть въезд в страну. Причиной стало выступление артиста, где он сравнил патриотизм с рабством.

Накануне Хазанов провел творческий вечер в московском Театре музыки и поэзии. Изначально выступление носило название «Нездешние вечера», однако перед самым началом его изменили на «Женщины моей судьбы». По информации канала, старт мероприятия задержался на полчаса, а во время выступления артист несколько раз жаловался, что «кто-то» выступает против его концертов. Со сцены актер зачитал собственные стихи о России, а говоря о «женщинах своей судьбы» вспомнил о певице Алле Пугачевой, заявив, что не будет снимать ее портрет со стены московского Театра эстрады.