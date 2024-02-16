Директору «Ленкома» Варшаверу вызвали скорую помощь

Директору театра «Ленком» Марку Варшаверу потребовалась экстренная медицинская помощь из-за воспаления легких. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Telegram-канал 112.

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Варшаверу вызвали скорую медицинскую помощь на дом, где врачи провели осмотр и все необходимые процедуры. Однако от госпитализации директор учреждения категорически отказался, передает 112.

12 февраля юмориста и писателя Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве. Незадолго до этого артист вывихнул плечо, когда упал на Лесной улице. Тогда Петросяну была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт в Москве 8 февраля.

По данным Telegram-канала Shot, он почувствовал недомогание еще 5 февраля в машине, когда возвращался домой в Раменки.