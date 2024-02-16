Директору «Ленкома» Варшаверу вызвали скорую помощь из-за воспаления легких
Директору театра «Ленком» Марку Варшаверу потребовалась экстренная медицинская помощь из-за воспаления легких. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Telegram-канал 112.
Варшаверу вызвали скорую медицинскую помощь на дом, где врачи провели осмотр и все необходимые процедуры. Однако от госпитализации директор учреждения категорически отказался, передает 112.
12 февраля юмориста и писателя Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве. Незадолго до этого артист вывихнул плечо, когда упал на Лесной улице. Тогда Петросяну была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.
Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт в Москве 8 февраля.
По данным Telegram-канала Shot, он почувствовал недомогание еще 5 февраля в машине, когда возвращался домой в Раменки.
Народная артистка СССР Александра Пахмутова проходит лечение в одной из столичных клиник из-за пневмонии. 11 декабря в СМИ появилась информация о том, что медики обнаружили у пианистки коронавирусную инфекцию.