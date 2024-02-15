Мединский предложил скопировать более 90 процентов статей из «Википедии»

Контент, опубликованный на Википедии, можно скопировать для универсальной онлайн-энциклопедии «Знание. Вики». С соответствующим предложением выступил помощник президента России Владимир Мединский. RT на русском

Он заявил, что более 90 процентов статьей на «Википедии» не вредны и интересны. Lenta.ru

"Мы вообще любим создавать с нуля новые сущности и пытаться кого-то догнать. <...> Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент. Просто нужно обезопасить его, и все, посмотреть как можно сделать лучше", - сказал он на заседании наблюдательного совета общества "Знание" на выставке-форуме "Россия". ТАСС