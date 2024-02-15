Патриарх Кирилл рассказал, как «обнулить» грехи

«Мы способны обнулить наши грехи искренним покаянием и свершением добрых дел. Поэтому доброделание – это не какая-то тягость, не какая-то повинность, а то, что нас делает счастливыми. К нам прикасается Божья благодать в ответ на добрые дела, и самое главное – обнуляются наши с вами грехи», – сказал патриарх.