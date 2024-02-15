Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал минус российского менталитета. На эту тему он высказался в своем обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

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«К сожалению, у русских людей есть такая слабость — нам не все равно, что о нас думают в Европе», — посчитал блогер.

По словам Лебедева, россиянам должно быть абсолютно все равно на то, как действия страны расценивают на Западе.

Дизайнер счел, что после того, как жители страны перестанут волноваться по поводу того, что о России думают, ею заинтересуются в Европе.

«Пока мы будем заглядывать в рот европейцам и смотреть, что же они скажут про нас, погладят по голове или нет, (...) европейцы будут об нас вытирать ноги», — констатировал он.

Ранее Лебедев сравнил менталитет жителей России и стран Запада. Он выразил уверенность, что россияне, в отличие от иностранцев, любят жаловаться.