Журналист Карлсон оценил российский магазин продуктов

Во время визита в Москву американский журналист Такер Карлсон побывал в столичном гипермаркете «Ашан». Теперь он решил поделиться впечатлениями от российского магазина.

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Покупки Карлсона — набор продуктов для семьи из четырех человек на неделю — стоили 9481 рубль, что примерно равняется 104 долларам. По словам журналиста, в Соединенных Штатах Америки он отдал бы за такой же продуктовый набор более 400 долларов. Карлсон заявил, что разница в стоимости товаров и уровне жизни людей должна радикально настроить американцев против лидеров их страны.

Отдельно журналист обратил внимание на продажу зарубежной продукции в российских магазинах — по этому поводу он сыронизировал.

— Мне кажется, все это должно быть запрещено законом, — цитирует Карлсона «Лента.ру».

Такер Карлсон назвал станцию метро в Москве, которая поразила его больше всего. По его словам, в США нет ничего подобного.